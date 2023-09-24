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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترسل مساعدات إغاثة إضافية إلى ليبيا

صدى البلد

قال موقع “أخبار الصين” اليوم الأحد، إن بكين تواصل شحن إمدادات الإغاثة إلى ليبيا من مطار شنجهاي بودونج وستصل إلى بنغازي ظهر اليوم.

وبناء على احتياجات ليبيا، تشمل إمدادات المساعدات الصينية بشكل أساسي الخيام والبطانيات وأدوات الإسعافات الأولية ومعدات معالجة المياه بالضغط اليدوي وأجهزة التشخيص المحمولة بالموجات فوق الصوتية، وما إلى ذلك لمساعدة ليبيا على تنفيذ أعمال الإنقاذ بعد الأعاصير والفيضانات.

وقد ضرب ليبيا إعصار مدمر “دانيال” الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، ونزوح العديد من المواطنين من مدينة درنة، خوفا على أرواحهم، بعدما هدم الإعصار غالبية المنازل في المدينة.

الصين دانيال ليبيا إعصار دانيال مدينة درنة

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