بتوجيهات رئاسية.. 7 دورات تدريبية يستفيد منها 190 مواطنا بجميع المحافظات

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع السابع من الخطة التدريبية، اليوم، الأحد، 5 دورات تدريبية وهى دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة لغة إنجليزية مستوى أساسي.

بالإضافة إلي دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات، وتنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI ، إضافة إلى استمرار دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الأسبوع الحالي 137 متدربا من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه السابع بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولى و اتحاد البلديات الهولندي بتكليف رئاسي ويستفيد منها 45 متدربا، في تعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة و الحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية و آليات مراجعة الخطط و مناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.