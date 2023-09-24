عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت وتعتقل سبعة طلاب فلسطينيين| صور

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت سبعة طلاب فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية فلسطينينة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.

من جانبها، أدانت جامعة بيرزيت، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها، واحداث خراب في ممتلكات الجامعة.

وأكدت الجامعة، أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية.

وشددت على أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

aBrVI
aBrVI
iKYhI
iKYhI
yC4UI
yC4UI
قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بيرزيت اعتقال سبعة طلاب فلسطينيين فلسطين اخبار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقاب عادل.. المحكمة تصدر حكما على أب وأم وجدة باعوا صغيرهم

ترشيحاتنا

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

أمريكا وفيتنام.. أعداء الحرب الباردة تجمعهم مواجهة الصين

حادث عنيف.. رئيس وزراء كوسوفو يكشف عن عمل إرهابي شمال البلاد

رغم الغيابات.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

ضربة البداية.. غياب 11 لاعبا من الأهلي في ذهاب سان جورج الإثيوبي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ