عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي | ليفربول يستهدف مواصلة صحوته ضد وست هام.. الليلة

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام وإشعال الصراع على الصدارة.

وفاز ليفربول فاز على وولفرهامبتون 3-1  في الجولة الماضية، في مباراة شهدت صناعة محمد صلاح هدفين.

وقال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام:" "انطلاقة الموسم الحالي؟ بصراحة استمتعت كثيرا وأعجبتني، كنت متحمسا بشأن الفريق واللاعبين".

وأضاف: "قررنا قبل انطلاق الموسم بأن علينا تغيير عدة أمور لنكون أفضل، أنا متحمس، لكننا لسنا مستقرين بعد ولم نصل لقمة مستوانا، هناك أمور جيدة وهي بداية جيدة للموسم ليس أكثر ولا بأس".

على الجانب الآخر، يطمح فريق وست هام في خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول واقتحام المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 13 نقطة، بينما يتواجد  وست هام في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي محمد صلاح كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

ترشيحاتنا

أسوأ استقبال لرئيس دولة .. زيلينسكي يزور بولندا دون لقاء أي مسئول رسمي

رحالة مصري: تعرضت لواحد من أقوى الأعاصير في العالم بالفلبين

هشام آمنة: إحالة 774 موظفاً بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية

هشام آمنة : تنفيذ 467 حملة تفتيش في 25 محافظة لمواجهة الفساد

من سوهاج.. حماة الوطن يطالب الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة

تنسيق لضخ عمالة مصرية مدربة في سوق العمل الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ