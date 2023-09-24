الدوري الإنجليزي | ليفربول يستهدف مواصلة صحوته ضد وست هام.. الليلة

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام وإشعال الصراع على الصدارة.

وفاز ليفربول فاز على وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الماضية، في مباراة شهدت صناعة محمد صلاح هدفين.

وقال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام:" "انطلاقة الموسم الحالي؟ بصراحة استمتعت كثيرا وأعجبتني، كنت متحمسا بشأن الفريق واللاعبين".

وأضاف: "قررنا قبل انطلاق الموسم بأن علينا تغيير عدة أمور لنكون أفضل، أنا متحمس، لكننا لسنا مستقرين بعد ولم نصل لقمة مستوانا، هناك أمور جيدة وهي بداية جيدة للموسم ليس أكثر ولا بأس".

على الجانب الآخر، يطمح فريق وست هام في خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول واقتحام المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 13 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السادس برصيد 10 نقاط.