المطران شيحان: ندعم ترشح السيسي للرئاسة وندعو أبناء الطائفة المارونية لتأييده

قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل بكل جهد خلال سنوات رئاسته على أمن واستقرار مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وعلى بناء دولة وطنية حديثة تراعي مصالح مواطنيها، حيث أرسى مبادئ التعايش والمواطنة والمساواة بين المصريين جميعا".



وأضاف شيحان - في تصريحات صحفية نشرها" المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم - أن الحضور الماروني في مصر كان له فاعلياته ومساهماته المثمرة في نمو وتطور المجتمع المصري".



ودعا المطران شيحان أبناء الطائفة المارونية في مصر إلى المشاركة الفعالة في العملية السياسية، ودعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وتأييده، مشيرا إلى أن ممارسة الحقوق السياسية كالمشاركة في أجواء العملية الانتخابية هي واجب وطني، وندعو أبناء الطائفة المارونية بكل رعياها في: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، بورسعيد، والصعيد، إلى المشاركة الفعالة في دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وتأييده".



وأكد أن هذه هي توجيهات القيادة الروحية العليا الممثلة في غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يقدر دور الرئيس السيسي، ودور مصر الريادي.