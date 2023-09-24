عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة كوم النجار ببسيون بتكلفة 8.98 مليون جنيه.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي بمركز بسيون، بحضور النائب سامح حبيب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

مؤسسات المجتمع المدني ودعم ذوي الهمم في صالون ثقافي بدار كتب طنطا


وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة .
واستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة لافتا إلى أن مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي تم إنشاؤها على مساحة 4211مترا بإجمالي 24 فصلا دراسيا (2 فصول رياض أطفال و12 فصل ابتدائي و6 إعدادي و6 ثانوي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل بتكلفة إجمالية بلغت 8.98مليون جنيه.

محافظ الغربية: تشميع 50 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق

وأشار محافظ الغربية أن افتتاح مدارس اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما سيساهم ال 24 فصل الموجودين في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز بسيون.

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

وأكد المحافظ على أن ما نشاهده يوميا من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل إلا في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

IMG-20230924-WA0020
IMG-20230924-WA0020
IMG-20230924-WA0022
IMG-20230924-WA0022
IMG-20230924-WA0024
IMG-20230924-WA0024
IMG-20230924-WA0023
IMG-20230924-WA0023
IMG-20230924-WA0027
IMG-20230924-WA0027
IMG-20230924-WA0026
IMG-20230924-WA0026
IMG-20230924-WA0025
IMG-20230924-WA0025
التكميلي التعليم التربية والتعليم الجمهورية الجديد الجمهورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرعاية الطبية الجمهورية الجديدة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات دولار

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

تصرف مثير من شيكابالا تجاه سيف جعفر بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه

ترشيحاتنا

صور وفيديوهات.. قرار عاجل ضد المتهم باستدراج المراهقات وابتزازهن في الجيزة

النهارده آخر يوم.. إخطار عاجل للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية 

وصمة عار.. إعلان مؤثر من قيادة الأرمن في كاراباخ بشأن مغادرة أذربيجان

تبدأ من 800 جنيه .. بشرى سارة لهؤلاء الموظفين

مفاجأة.. قرار عاجل في اتهام طليق روان عليان لها بتعريض ابنتها للخطر

التعاون مع شركات صينية لإنشاء محطات طاقة نظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ