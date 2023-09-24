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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في احتفالية كبرى.. دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى مبكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ علي التراث"، في مبنى دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية، وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت النسخ القرآنية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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