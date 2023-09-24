أزمة النبيذ.. الصين تطرح حلا متكاملا وأستراليا ترفض

قال وزير الزراعة الأسترالي، موراي وات اليوم الأحد، إن كانبرا ترغب في إجراء اجتماع الصين بشأن أزمة النبيذ. مضيفا أنه يرفض اقتراح بكين بربط النبيذ بقضايا تجارية أخري، في الوقت الذي تسعي فيه البلدين ببطء إلى تحسين العلاقات التجارية المتوترة.

وأدى إلغاء الصين للتعريفات الجمركية الشهر الماضي على الشعير الأسترالي إلى زيادة الآمال في تخفيف التعريفات الجمركية على النبيذ، المعمول بها منذ عام 2021، والتي أضرت بصادرات النبيذ في البلاد. حسبما ذكرت شبكة “أخبار آسيا”.

وتدهورت العلاقات الثنائية في عام 2020 عندما دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصول كوفيد-19، مما أثار ردود فعل انتقامية من قبل بكين، بما في ذلك مجموعة من القيود التجارية التي أضرت بالاقتصاد الأسترالي المعتمد على التصدير.

وذكرت وكالة أنباء الصين “شينخوا”، أن الصين اقترحت يوم الخميس "حلا متكاملا" يربط نزاع النبيذ بتلك المتعلقة بالرسوم الجمركية على الواردات الأسترالية من عجلات السكك الحديدية وأبراج الرياح والأحواض المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الصينية.

وعلق وزير الزراعة موراي وات قائلا، "إننا نعتبرها أمورًا منفصلة تمامًا". كانت الصين أكبر سوق لتصدير النبيذ في أستراليا قبل كوفيد-19، حيث بلغت ذروتها عند 1.2 مليار دولار أسترالي (770 مليون دولار أمريكي) لمدة 12 شهرًا حتى يناير 2020 عندما ضرب الوباء.