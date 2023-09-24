الصحف الإماراتية اليوم| محمد بن راشد يبحث عن شاب أو شابة لشغل وزارة في الحكومة.. وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول قبل توجهها إلى مصر

عبدالله بن زايد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

الأمم المتحدة: 5.3 مليون نازح في السودان بسبب الأزمة

مصرع فلسطينييْن في عملية عسكرية بالضفة الغربية

بدء الانتخابات الجزئية في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم

مقاتلات روسية تستهدف مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة البيان إلى دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات .. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected] والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".

أبرزت صحيفة الاتحاد لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت مباحثاته مع جوتيريش الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات ، ومنها الإنسانية والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية المستدامة.كما استعرض الجانبان مخرجات عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة 2022 - 2023 ، واسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين، واستجاباتها الإنسانية الفورية لكافة التحديات العالمية.

قالت صحيفة الخليج إن الإمارات العربية المتحدة نشرت ورقة نقاش مفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي العاجل والمتفاقم لندرة المياه.

تتناول ورقة النقاش التي جاءت تحت عنوان «تداعيات متلاحقة: ندرة المياه -التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم»، مشكلة ندرة المياه العالمية والأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتساع هذه المشكلة، وتسلّط الورقة الضوء على مختلف الآثار والتحديات المترتبة على ندرة المياه والتي تبدو ملامحها اليوم واضحة في أجزاء متفرقة من العالم.

عربيا وإقليميا، لفتت صحيفة الاتحاد إلى اعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن نحو 5.3 مليون شخص فروا من المعارك في السودان منذ منتصف أبريل عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.

وقال «أوتشا» في أحدث تقرير له أمس «مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، شهره الخامس منذ منتصف أبريل، فر نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة». وأوضح المكتب «داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في كل الولايات السودانية الـ18 حتى 19 سبتمبر».



أفادت صحيفة الخليج بارتفاع عدد الضحايا في صفوف قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية في الإعصار «دانيال» إلى 94 عنصراً، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة شرقي البلاد، وكذلك مناطق الجبل الأخضر التي ضربتها الفيضانات منذ أيام، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان له.

وكانت قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى قد انتشرت في ربوع درنة كافة، خلال الأسبوع الماضي، للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة المناطق من الإعصار «دانيال».

ذكرت صحيفة البيان أن فلسطينيان لقوا مصرعهما برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال عملية عسكرية، فجر اليوم، في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت الوزارة، أن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، موضحة أنهما أصيبا بالرصاص في الرأس، خلال هجوم إسرائيلي على طولكرم صباح الأحد.



دوليا، أفادت صحيفة البيان بوصول سفينة قمح أوكراني ثانية، اليوم الأحد، إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفاد موقعان متخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية، رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.

وكانت سفينة أرويات التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممرا بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.

قالت صحيفة الامارات اليوم إنه من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات اليوم الأحد. ويحق لنحو 77 ألف من الساسة المحليين والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم الأحد.

وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر. ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى مصرع ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة يوم السبت، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وذكر موقع "أتلانتا نيوز فيرست" الإخباري المحلي أن الشرطة استجابت لمكالمة أبلغت عن إطلاق النار على شخص ما في حي ويست إند بالمدينة.

وذكرت صحيفة البيان أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن الطيران التكتيكي لمجموعة الغرب نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 جايجر في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.