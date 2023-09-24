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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

44 معرضا وبورصة.. خبير يوضح تفاصيل حملة ترويجية للسياحة في مصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الحملة الترويجية القادمة ستتضمن جميع أنواع السياحة، ومنها السياحة الثقافية والأقصر وأسوان وغيرها، متابعًا أن السياحة الثقافية أصبحت مطلوبة بشكل كبير، خاصة من دول أوروبا.

وأضاف “هزاع”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الحملة الترويجية ستكون عبارة عن المشاركة في 44 معرضا وبورصة سياحة دولية في 25 دولة.

وأوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن الأقصر أصبحت رائدة في سياحة البالون، حيث استحوذت على المركز الثالث عالميًا في هذا النوع من السياحة، لافتًا إلى أن السياحة الصحراوية تجذب السائح الأجنبي بشكل كبير.

السياحة السياحة الثقافية السياحة الصحراوية حسام هزاع إكسترا نيوز

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