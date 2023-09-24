ضبط مخزن أدوية بالمنيا لإدارته بدون ترخيص وتحرير 53 محضرا لمخابز مخالفة

شنت مديرية التموين بالمنيا حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في أبوقرقاص وتم مصادرة أدوية متنوعة بإجمالي 352 علبة عقاقير طبية مختلفة.

كما حررت مديرية التموين 53 محضراً تموينياً لمخابز بلدية بمركزي ملوي وأبوقرقاص، بالإضافة إلي ضبط 38 كجم لحوما منها 27 مذبوحة خارج المجازر و 11 كجم لحوما فاسدة، و 122 كجم دواجن و 3 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

