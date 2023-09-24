الدوري الإيطالي.. مارتينيز وتورام يقودان تشكيل إنتر ميلان ضد إمبولي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة إمبولي، المقرر لها في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب كارلو كاستيلاني ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني

الوسط: دارميان - فراتيسي - تشالهان أوغلو - مختيريان - ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - تورام.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إمبولي في المركو الـ20 والأخير بدون نقاط.