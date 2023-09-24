عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. مؤتمر صحفى عالمى للهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمنى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، الساعة 2.30 ظهرا مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

 الانتخابات الرئاسية 2024.. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

 

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

شروط قبول المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

 

الانتخابات الرئاسية 2024.. ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.


الانتخابات الرئاسية 2024..وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

مؤتمر الهيئة الوطنية السابق

الانتخابات الرئاسية 2024.. وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفى عقده يوم الأربعاء الماضى كافة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، اهمها أن الانتخابات الرئاسية تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأن الهيئة تأكدت من سلامتها الفنية والإنشائية.

الانتخابات الرئاسية 2024.. واكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الاستعداد ومراحل التحضير لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

 

لو أجنبي وعايز تتابع الانتخابات الرئاسية.. تعرف على شروط الهيئة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني الإثنين


الانتخابات الرئاسية 2024.. وأوضح بنداري أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات، ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.


الانتخابات الرئاسية 2024.. وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الجدول الزمني مواعيد الانتخابات الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

شروط قبول المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

اليوم.. انعقاد عمومية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتوزيع الاختصاصات

لو أجنبي وعايز تتابع الانتخابات الرئاسية.. تعرف على شروط الهيئة

مجلس الدولة يعلن موعد عموميات محاكم الإدارية العليا والقضاء الإدارى والتأديبية

غدا.. انعقاد عمومية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتوزيع الاختصاصات

تأجيل دعاوى بإستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

لاستنفاذ ولاية النيابة الإدارية .. رفض مجازاة مدرس بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

زوجة عامل منشأة ناصر: شرب مية النار وقالي عيشي بقى لوحدك ياهانم

جراح ومتمرد| الجامعة الأمريكية بالقاهرة تصدر السيرة الذاتية لمجدي يعقوب باللغة الإنجليزية

الأرمن يعلنون الرحيل والأمم المتحدة تطالب بالالتزام.. تطورات اتفاق وقف إطلاق النار بكاراباخ

إيران: إحباط 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقال 28 شخصا

اوعى تشيل محفظة باللون ده.. خبيرة علم طاقة تحذر من أمور مهمة

دلق علينا مياه النار.. ضحية والده في القاهرة يكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر لصحة الجسم والروح

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ