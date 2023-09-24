حملات أمنية مكبرة على مروجي المخدرات بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي هذا الإطار وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين ، الأفيون") بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط (4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين و تنفيذ عدد (834) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.