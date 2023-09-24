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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمصر أكتوبر: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر،  أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم احترام الدستور والقانون، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري هام  من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأشاد"الباز"  فى بيان صحفى له بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي يؤكد استقلاليتها حسبما نص الدستور المصري، مضيفا:" ويأتي ذلك للرد على المشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأشار  إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية، تؤكد وتعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع وتحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، لافتا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتطلب من الجميع التوحد والاصطفاف في ظل التغيرات العاليمة المتلاحقة.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المهم، بالإضافة إلى أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، داعيا المواطنين  للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب باعتبار أن العملية الانتخابية المقبلة هي حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية لهذا الوطن.

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