الشباب والرياضة: استمرار فعاليات البرنامج الدولي للتطوع وتنظيم زيارة لنادي الكشافة البحرية بالقاهرة

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز شباب روض الفرج، وذلك بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من دولتي ألمانيا والبرتغال.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه يتم تنفيذ هذه الفعاليات من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.



وأوضحت أن الفعاليات شملت تنظيم زيارة لنادي الكشافة البحرية بالقاهرة؛ للتعرف على الأنشطة والبرامج التي يقوم بها النادي والمشاركة في ممارستها ومن بينها ألعاب كرة السرعة والتجديف والكياك بالنيل، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية عن الحركة الكشفية (النشأة - الأهداف - التطور).



وتابعت أنه حضر هذه الزيارة عدد من أعضاء من مشروع سفراء شباب مصر ومكتب التبادل الثقافي والتعاون الدولي، ويسعى البرنامج إلى تشجيع وترويج السياحة المصرية من خلال السياحة التطوعية التي تعد أحدث اتجاهات السياحة العالمية وتحويل مصر إلي قبلة للعمل التطوعي الدولي، حيث انضم 25 شابا وشابة من الشباب المصري إلى المتطوعين الأوروبيين من مختلف أنحاء الجمهورية بهدف التعايش وتبادل الخبرات.



وتتنوع الأنشطة بين أندية ممارسة اللغات الأجنبية وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية وحملات توعوية حول الحفاظ على التراث الثقافي وزيارات ميدانية متعددة في القاهرة والإسكندرية.



ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع حصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين؛ نظرًا لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.