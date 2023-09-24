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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 30 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة الـ6 لمعرض دمنهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، المقرر افتتاحها في الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد، الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة.

ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالكوادر الثقافية في محافظة البحيرة.

المعرض يستمر من 26 سبتمبر الجاري حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وقال أحمد بهي الدين، إن معرض دمنهور للكتاب في دورته الجديدة يأتي مرآة لجمال حقيقي يتوغل داخل محافظة البحيرة ومشهدها الثقافي عمومًا، ويرسخ للهوية الثقافية المصرية.

وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام برنامجًا ثقافيًا كثيفًا، يتنوع مع بين لقاءات فكرية، وندوات أدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب الاحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الطفل، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور وهيئة قصور الثقافة، لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.

وأشار إلى أن وصول معرض دمنهور إلى الدورة السادسة، يؤكد نجاحه على مدار الدورات السابقة، وحرص أهالي محافظة البحيرة على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض دمنهور للكتاب قيادات وزارة الثقافة

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