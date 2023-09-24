لا تنم بجانب زجاجة مياه أو تمسك محفظة سوداء.. اعرف السبب؟ |فيديوجراف

كشفت خبيرة علم الطاقة سها عيد، عن أسرار خطيرة لشرب المياه أثناء النوم ووضع زجاجة للمياه بجانب السرير، وأكدت أيضًا عن علاقة حمل المحفظة السوداء وقلة الفلوس لدى الأشخاص.



حددت خبيرة علم الطاقة الألوان المناسبة للمحفظة للسيدات والرجال ايضًا، وأن اللونين البني والأخضر هما الأفضل للرجال، وهما مرتبطان بصناعة النقود، وأن الألوان المناسبة للسيدات البيج والأحمر.

وأوضحت خطورة وضع زجاجة للمياه بجانب السرير أثناء النوم، قائلة "لما بنحط زجاجة مياه واحنا نايمين بندي اشارة للعقل الباطن انه يصحي في اي وقت يشرب مياه، وكدة بنقطع ساعات نومنا، وبياثر علينا بالسلب، ومش بناخد كفايتنا من النوم".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.