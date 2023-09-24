عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: العلاقات المصرية الصينية قوية ومستمرة

الرئيس السيسي ووفد
الرئيس السيسي ووفد من الصين

وصفت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن العلاقات المصرية الصينية بالقوية وانها مستمرة علي اسس متينة وتقوم علي اساس تحقيق التنمية وذلك بمتاسبة زيارة  وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة  "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي استقبله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

واضافت الدكتورة سماء سليمان بان اللقاء هو تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

ورأت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ان تثمين المسئول الصيني لما حققته مصر من تطور تنموي لافت، يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، له دلالة بان الجهود التنوية التي تقوم بها الدولة مقدرة من قبل دولة الصين. 

وأشارت الدكتورة سماء سليمان الي الاستثمارات الصينية الكثيرة في مصر والتي تدعم الاقتصاد المصري وخاصة جهود تطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب، والتحسن المُطرّد في مناخ الاستثمار الصيني. 

ورأت سماء سليمان ان التعاون المصري الصيني يعكس مدي اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. 

وافادت الدكتورة سماء سليمان باستفادة مصر من التجربة التنموية الصينية المتميزة، مع توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، حيث زاد التعاون في مجالاتٍ عدة، منها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

ونوهت وكيلة لجنة الشؤون الخارجية ان البلدين قادرين علي التعاون لتحقيق سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، والإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. 

واشارت الدكتورة سماء سليمان الي تقدير الصين الكبير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة.

مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن حماه الوطن الدكتورة سماء سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

رغم الفساد والفضائح .. الكشف عن سبب تمسك زيلينسكي بالسلطة في أوكرانيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

قهوة وبخور.. جورجينا تشعل المواقع احتفالا باليوم الوطني في السعودية| فيديو

بسبب خدعته.. الجيش الأوكراني يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ