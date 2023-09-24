حلم حققه الرئيس السيسي.. مستشار وزير التموين يكشف مفاجأت سارةعن مدينة الذهب

ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مدينة الذهب حلم حققه الرئيس السيسي لكل القائمين على صناعة الذهب، حيث تم اقامه تلك المدينة على 120 فدان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن مدينة الذهب، سيكون بها المصانع المصرية للذهب، وكافة العارضين.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه أناشد الرئيس بالاستمرار في مثل تلك المشروعات لأنها تساهم في رفع مستوى الذهب المصري، خاصة أن المصريين رواد في تلك الصناعة، ومصر تستحق الماكنة المتيزة لصناعة الذهب في الشرق الأوسط.

حلم تحقق

وأشار ناجي فرج، إلى أن مدينة الذهب قاربت على الانتهاء وقريبا سترى النور وستكون بمثابة حلم تحقق.