تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص فى مشاجرة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة متهمين بإنهاء حياة شخص فى مشاجرة لخلافات بينهم فى بنها، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر ديسمبر المقبل للمرافعة.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 2454 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 1013 كلى شمال بنها، انه فى يوم 23 / 3 / 2023، قام كل من " عبدالله ا.ع" 42 سنة مبلط سيراميك ومقيم كفر العرب مركز بنها، و" محمود م.ع" عاطل ومقيم ذات العنوان .

قاما بإنهاء حياة المجني عليه " محمد جمال حمود " عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا الغرض سلاح أبيض " مطواه " فما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم فأتبعه بإشهار سلاح أبيض " مطواة " في وجهه ملوحاً به في مواجهته و ما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً.

وقام المتهم الأول بضربه بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر ، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة ، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.