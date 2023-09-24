مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: الأونروا مفتاح الاستقرار بالنسبة للاجئين الفلسطينيين

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الفلسطينية، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هي مفتاح الاستقرار بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وهذا معروف بالنسبة للجميع، وأي مساس بالأونروا هو مساس باستقرار الفلسطينيين.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما نتحدث عن واقع اللاجئين سواء في في المناطق الخمسة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، سنرى واقع الفقر والبطالة.

الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة من المفاوضات كان دائما ينكر على الفلسطينيين حقهم الذي نصت عليها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبخاصة القرارات التي تنص بشكل واضح على عودة اللاجئين وحقهم في التعويض.

ولفت إلى أن ضرب إسرائيل لأنروا بشكل واضح هو ضرب في كينونة اللاجئ الفلسطيني والاعتراف به، فأنروا هي من تقوم بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين، ولها دور في حمايتهم وحفظ الوضع القانوني لهم، لأنهم يستحقون خدمات وتعويضات.