سعره نزل.. شعبة المحمول تفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الآيفون الجديد بمصر

كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، تفاصيل طرح شركة ايفون هاتفا جديدا في الأسواق، لافتا إلى أن سعر هاتف ايفون الجديد مرتفع بشدة في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.



وأضاف رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن سعر هاتف ايفون الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى ألف دولار أمريكي، وفي دولة فرنسا ودولة بريطانيا ألف يورو و 1200 يورو فقط.

سعر هاتف ايفون الجديد في مصر

وتابع محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن سعر هدا الهاتف باكثر من 7 آلاف درهم في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن سعر هاتف ايفون الجديد في مصر كان 99 ألف جنيها ونزل شوية بقي 95 الف جنيها، وهو أحدث هاتف في السوق حاليا من شركة ابل.