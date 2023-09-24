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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: ذكر النبى نور وصلاته بركة وسيرته عبادة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم نور وصلاته بركة وسيرته عبادة كلامه تسبيح وذكراه طيب وعلاج وشفاء ودواء ورقى وارتقاء وعلو وإعلاء.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة دى إم سى:  إننا ما زلنا في أجواء المولد النبوى الكريم ولا يعرف فضل النبى إلا من رزق بأخلاق تعلمها من النبى.

وأكد أنه لا يعرف فضل الحبيب إلا من كان للنبى حبيب لا يعرف فضل الكريم إلا من طبع على طبع الكريم .

خالد الجندي يوضح ألقاب القرآن لسيدنا محمد.. فيديو

في ذكرى مولد النبي.. خالد الجندي: أشيعوا أخلاقه وطباعه وأحواله بين الناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العد التنازلي لخير أيام الأرض بعد يوم عرفة، بدأ، وهو اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى، ورزقنا فيه الرحمة والفضل والكرم وعطائه لنا أعظم نعمة.

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي: “كما نشكر الله على نعمة الصحة والأولاد ونعمة الحياة والمال، قليل هو اللي بشوفهم يشكروا ربنا على نعمة النبي في حياتنا”.

وواصل حديثه: إرسال الله لنا الرسول؛ نعمة، وده يترتب عليه حاجات تانية، شكر النعمة بالبذل، ووزعوا على الناس نعمة النبي، بأن نشيع بين الناس أخلاق النبي وطباعه وأحواله وتربية الأبناء على حب النبي"، مؤكدا أن النبي محمد هو الحياة.
 

الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون المجلس الاعلى للشئون الاسلامية خالد الجندي

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