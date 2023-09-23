في ذكرى مولد النبي.. خالد الجندي: أشيعوا أخلاقه وطباعه وأحواله بين الناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العد التنازلي لخير أيام الأرض بعد يوم عرفة، بدأ، وهو اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى، ورزقنا فيه الرحمة والفضل والكرم وعطائه لنا أعظم نعمة.



وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي: “كما نشكر الله على نعمة الصحة والأولاد ونعمة الحياة والمال، قليل هو اللي بشوفهم يشكروا ربنا على نعمة النبي في حياتنا”.



وواصل حديثه: إرسال الله لنا الرسول؛ نعمة، وده يترتب عليه حاجات تانية، شكر النعمة بالبذل، ووزعوا على الناس نعمة النبي، بأن نشيع بين الناس أخلاق النبي وطباعه وأحواله وتربية الأبناء على حب النبي"، مؤكدا أن النبي محمد هو الحياة.