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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتقام الروسي| موسكو تشن ضربات قوية على أوكرانيا.. وتحذير أمريكي من كارثة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الروسي يشن ضربات قوية على أوكرانيا؛ بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف جونسون، في تصريحات له، أن "كل هذه الهجمات الصاروخية كانت تهدف إلى إظهار أن أوكرانيا من المفترض أنها تضرب روسيا في القلب… ولكن في كل مرة يفعلون شيئًا كهذا، ترد روسيا بقوة أكبر بكثير".

وأوضح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنه “يمكن أن تؤدي تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية إلى تدمير مبنى القيادة العامة في كييف بالكامل”.

وفي وقت سابق، قال جونسون، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أمريكا كانت فاشلة؛ بسبب خسارة أوكرانيا للمناطق التي تحتاجها واشنطن للوصول إلى الموارد الطبيعية.

وأضاف جونسون: "ربما لم تسر هذه الاجتماعات على ما يرام، لأن فرص الاستثمار في أوكرانيا غير واعدة… لماذا؟ لأن أغنى المناطق والقاعدة الصناعية في أوكرانيا تقع في الأراضي التي حررتها روسيا وستسيطر عليها".

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وأوضح أن “أمريكا أرادت الوصول إلى المناطق الغنية بالموارد في أوكرانيا قبل أن تسيطر عليها روسيا، حيث أدت سيطرة موسكو على هذه المناطق إلى فقدان أمريكا اهتمامها بكييف، ولهذا السبب كان زيلينسكي غير راضٍ عن الاجتماعات في الأمم المتحدة، حيث لم يتم وعده بمزيد من الأسلحة”.

وأضاف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "ربما لم يتلق زيلينسكي أفضل الأخبار".

الجيش الروسى أوكرانيا كييف

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