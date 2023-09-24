قالت مجلة “ذا سبيكتاتور”، إن سلوك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يحرم أوكرانيا من الدعم، مؤكدة أن الرئيس الأوكراني في ورطة خطيرة.

وأوضحت المجلة، أن “زيلينسكي يحاول أن يقدم للغرب فكرة أنهم لا يساعدون أوكرانيا في الصراع مع روسيا، بل تساعدهم كييف، لذا يجب على الدول الغربية الاستمرار في دعم دولته”.

وأشارت إلى أن زيلينسكي يفعل ذلك حتى يبدو للأوكرانيين أن بلادهم أمة فخورة لا تتزعزع، وليست أمة فقيرة ومتسولة، بالكاد تلبي احتياجاتها على حساب التبرعات الأجنبية.

وأوضحت أن “هذا النهج يشكل تهديدا لمزيد من الدعم لكييف، لأن الدول الغربية ربما لم تعد تتسامح مع مثل هذا السلوك”.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ بسبب الحظر الذي فرضته وارسو على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.