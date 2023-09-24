تعليق أمريكي صادم علي خطة زيلينسكي للسلام

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن “صيغة السلام” التي حاول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى لفت الانتباه إليها خلال خطابه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سخيفة تماما.

وعلق ريتر، على خطاب الزعيم الأوكراني قائلاً: "ما قدمه زيلينسكي يكرر ببساطة موقف الولايات المتحدة كلمة بكلمة… قدم زيلينسكي خطة سخيفة للسلام".

وأشار إلى أن المطالبة بالعودة إلى حدود 1991 هي فكرة البيت الأبيض، وهو ما يردده زيلينسكي.

وأضاف أن “الولايات المتحدة، من خلال عقوباتها، حاولت إلحاق أضرار اقتصادية وسياسية بروسيا من أجل إجبارها على الانصياع لهذا المطلب”.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن "هذا لن يحدث".