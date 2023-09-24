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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل اقتصادي: الاتحاد الأوروبي تضرر كثيرا بعد فرضه عقوبات على روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبى
روسيا والاتحاد الأوروبى

قال  المحلل الاقتصادي عاصم منصور، إن الاتحاد الأوروبى تضرر كثيرا بسبب انفصاله اقتصاديا عن روسيا، بعد أن فرض عقوبات عليها بعد الحرب على أوكرانيا، وأوقف التصدير والاستيراد معها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الصين صاحبة أكبر ثاني اقتصاد عالمي، وانفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يسبب أضرارا اقتصادية ضخمة لا يمكن تخيلها بعد الانفصال الروسي.

انتصارا عسكريا 

وأكد أن التلويح بالانفصال الاقتصاد الصيني، سيعيد الكثير من الملفات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب والصين من جانب آخر إلى طاولة النقاشات، بخاصة أن روسيا إذا حققت انتصارا عسكريا على أوكرانيا يشجع ذلك الصين على الهجوم على تايوان.

ولفت إلى أن المفاوضات الحالية بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي، تستهدف عدم تكور مسألة تايوان لدرجة قيام الصين بعملية عسكرية في تايوان، فوقتها ستضطر أمريكا وأوروبا إلى فرض عقوبات على الصين، وسترد الصين بالمثل، ما قد يشكل ضررا كبيرا على أوروبا والصين ولكن على أوروبا أكثر.

اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الاتحاد الأوروبي وأمريكا عملية عسكرية قناة إكسترا نيوز فرض عقوبات

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