مستشار سابق للرئيس الروسي: 52 دولة تُحارب موسكو وأمريكا والغرب يحاولون قتلنا

ردّ سيرجي ماركوف مستشار الرئيس الروسي السابق، على ما ردده ممثلي بعض الدول خلال كلماتهم باجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده تواجه عزلة دولية.

وقال "ماركوف"، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده لا تعاني من العزلة لكنها في حالة حرب ضد تحالف دولي كبير يتكون من 52 دولة، موضحا: "تم تنظيم حرب منظمة ضد روسيا، والعقوبات المفروضة علينا تعتبر حرب هجينة وتؤدي إلى الكثير من التبعات والعواقب".

52 دولة

وأضاف: "هناك 52 دولة تحارب ضدنا، ومن ضمنها بعض الدول التي ترغب في الحفاظ على موقف حيادي مع روسيا بواقع 20 دولة، لأن لديهم الكثير من المصالح المشتركة مع عدد من الدول".

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس بعض الضغوطات ودفع الدول المحايدة إلى دعم الموقف الغربي على حساب روسيا، لافتًا إلى أن أمريكا والغرب يحاولان قتل بلاده.