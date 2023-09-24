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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار البنك المركزي الصيني يقترح إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد

الصين
الصين

قال مستشار للبنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إن المجال أمام الصين محدود لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، وإنها يجب أن تواصل إصلاحات هيكلية مثل تشجيع رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على سياسات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو.

وقال ليو شي جين، عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، أمام منتدى مالي في شنغهاي، إن مجال بكين لتخفيف السياسة النقدية محدود بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر قمة بوند السنوي، إن الحكومات الصينية على مختلف المستويات تتعرض لضغوط مالية.

وقال ليو، نائب رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة: 'إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية'.

'والأهم من ذلك أننا سنضيع مرة أخرى فرصة الإصلاحات الهيكلية.'

فقد تعافي الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 زخمه وسط ضعف الاستهلاك وانخفاض الصادرات وتفاقم أزمة الديون العقارية، ويكافح الاقتصاد على الرغم من سلسلة من التدابير النقدية والمالية لتعزيز الثقة.

واقترح ليو يوم الأحد جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور، مع ضخ زخم النمو على المدى الطويل.

وقال إنها تشمل إصلاحات جانب الطلب مع التركيز على منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن، فضلا عن إصلاحات جانب العرض التي تنطوي على إشعال ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة.

أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين هذا الشهر أنها ستنشئ إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، حيث تسعى بكين إلى إحياء ثقة المستثمرين التي تضررت بسبب القمع الحكومي على قطاعات تتراوح من الإنترنت إلى الدروس الخصوصية.

وقال ليو يوم الأحد إنه يتعين على الصين أن تعترف بشكل أوضح بوضع الشركات الخاصة على المستويين الأيديولوجي والسياسي.

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