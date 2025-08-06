دي بروين يتحدث عن سباق الكالتشيو ومواجهة مودريتش بقميص ميلان

في أولى تصريحاته منذ انضمامه الرسمي إلى نابولي، تحدّث النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن رؤيته للموسم الجديد من الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى صعوبة التوقع بهوية البطل، كما تطرق إلى اللقاء المرتقب مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش المنتقل حديثًا إلى صفوف ميلان.

شهد الميركاتو الصيفي الحالي مفاجآت ثقيلة، حيث غادر مودريتش ريال مدريد بعد 13 عامًا قضاها داخل أسوار "سانتياجو برنابيو"، لينضم في صفقة انتقال حر إلى ميلان الإيطالي. وهي الخطوة التي جاءت بالتزامن تقريبًا مع رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي، بعد نهاية عقده، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإيطالي بقميص نابولي حتى صيف 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، عبّر دي بروين عن صعوبة التنبؤ ببطل الكالتشيو هذا الموسم، قائلًا:"هناك دائمًا إنتر وميلان، ويوفنتوس، كما أن أتالانتا يقدم كرة قدم رائعة، وروما ولاتسيو لديهما فرق قوية للغاية. المنافسة ستكون مشتعلة من أول جولة".

وحول احتمالية مواجهة النجم الكرواتي مودريتش في الدوري، أوضح دي بروين:

"أعرف لوكا جيدًا، فهو صديق مقرّب من كوفاسيتش، وتحدثنا سويًا أكثر من مرة. هو شخص طيب ومحترم للغاية، وأنا أكنّ له تقديرًا كبيرًا".

وأضاف:"أتطلع للقائه في الملعب. لقد قدّم مسيرة مذهلة، وآمل أن تكون مبارياتنا المقبلة ممتعة وندية للجماهير".

بانضمام اثنين من أبرز صناع اللعب في أوروبا إلى الدوري الإيطالي، تزداد الإثارة قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يبدو واعدًا بقمم قوية ومواجهات تاريخية، أبرزها تلك التي ستجمع بين نابولي دي بروين وميلان مودريتش