الزمالك يعلن رسميًا عن الزي الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وجاء القميص الأساسي باللون الأبيض التقليدي مع وجود خطين باللون الأحمر، في حين جاء الزي البديل باللون الكحلي. ويعلو شعار النادي على القميص خمس نجوم ذهبية، في إشارة إلى البطولات الكبرى التي حققها الفريق عبر تاريخه.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير خاصة لعدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون الزي الجديد، وسط تفاعل واسع من الجماهير البيضاء التي أبدت إعجابها بالتصميم.