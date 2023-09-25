طريقة عمل مربى البلح للشيف سارة عبد السلام

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية لأولادك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي البلح للشيف سارة عبد السلام

المكونات :

كيلو وربع بلح أصفر

كيلو إلا ربع سكر

ربع ملعقة ملح ليمون أو عصير نصف ليمونة

قرنفل ولوز مقشر للحشو

طريقة التحضير

- قشري البلح وانزعي منه النواة واقسمي البلحة إلى نصفين.

- اسلقي البلح في القليل من الماء ثم صفيه جيداً.

- نحشي كل حبة بلح بنصف لوزة مقشره او حبة قرنفل

- في إناء على النار ضعي البلح المسلوق وضيفي إليه السكر.

- قلبي المزيج جيداً على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً ويغلط قوام المربى.

- ضيفي عصير الليمون واستمري في التقليب.

- اختبري نضج المربى عن طريق سكب نقطة منها على ظهر ملعقة باردة ثم اقلبي الملعقة فإذا سقطت المربى منها فهي لم تنضج بعد، أما إذا تمسكت بالملعقة فهي ناضجة.

- اطفئي النار بعد نضج المربى واتركيها لتبرد تماماً.

- احفظي المربى في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة واحكمي غلقها.

- خزينها في ثلاجتك بالكمية التي تريدين ..

