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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مربى البلح للشيف سارة عبد السلام

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية لأولادك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي البلح للشيف سارة عبد السلام 

المكونات :
كيلو وربع بلح أصفر
كيلو إلا ربع سكر
ربع ملعقة ملح ليمون أو عصير نصف ليمونة
قرنفل ولوز مقشر للحشو

طريقة التحضير 
- قشري البلح وانزعي منه النواة واقسمي البلحة إلى نصفين.
- اسلقي البلح في القليل من الماء ثم صفيه جيداً.
- نحشي كل حبة بلح بنصف لوزة مقشره  او حبة قرنفل
- في إناء على النار ضعي البلح المسلوق وضيفي إليه السكر.
- قلبي المزيج جيداً على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً ويغلط قوام المربى.
- ضيفي عصير الليمون واستمري في التقليب.
- اختبري نضج المربى عن طريق سكب نقطة منها على ظهر ملعقة باردة ثم اقلبي الملعقة فإذا سقطت المربى منها فهي لم تنضج بعد، أما إذا تمسكت بالملعقة فهي ناضجة.
- اطفئي النار بعد نضج المربى واتركيها لتبرد تماماً.
- احفظي المربى في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة واحكمي غلقها.
- خزينها في ثلاجتك بالكمية التي تريدين ..
 

 

البلح المربي طريقة عمل مربى البلح طريقة عمل مربى بلح

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