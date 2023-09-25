طريقة عمل مربى البلح للشيف سارة عبد السلام

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية لأولادك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي البلح للشيف سارة عبد السلام
المكونات :
كيلو وربع بلح أصفر
كيلو إلا ربع سكر
ربع ملعقة ملح ليمون أو عصير نصف ليمونة
قرنفل ولوز مقشر للحشو
طريقة التحضير
- قشري البلح وانزعي منه النواة واقسمي البلحة إلى نصفين.
- اسلقي البلح في القليل من الماء ثم صفيه جيداً.
- نحشي كل حبة بلح بنصف لوزة مقشره او حبة قرنفل
- في إناء على النار ضعي البلح المسلوق وضيفي إليه السكر.
- قلبي المزيج جيداً على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً ويغلط قوام المربى.
- ضيفي عصير الليمون واستمري في التقليب.
- اختبري نضج المربى عن طريق سكب نقطة منها على ظهر ملعقة باردة ثم اقلبي الملعقة فإذا سقطت المربى منها فهي لم تنضج بعد، أما إذا تمسكت بالملعقة فهي ناضجة.
- اطفئي النار بعد نضج المربى واتركيها لتبرد تماماً.
- احفظي المربى في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة واحكمي غلقها.
- خزينها في ثلاجتك بالكمية التي تريدين ..