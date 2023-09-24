لاعب عبقري.. عمرو أديب: محمد صلاح كان بيلعب ضربة الجزاء بقلبه

‏قال الإعلامي عمرو اديب، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم بعد أحرازه هدف من ضربة جزاء قد شعر أنه قد ارتاح وشعر بسعادة و أن النحس الذي كان متواجد معه في ركلات الجزاء مؤخرا قد انتهى، مؤكدا أن محمد صلاح أحرز ركلة جزاء غير طبيعية ورائعة ولعبها بقلبه.

‏‏وتابع خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، :"أن محمد صلاح مش بيعمل أرقام قياسية الأرقام القياسية هي اللي بتتعمله واليوم محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول ويقوم بخلق أرقام قياسية جديدة وهذا الشاب لا ييأس وهو لاعب عبقري".