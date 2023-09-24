زكي الألفي: الإقبال على الكليات الحربية بعد هزيمة 1967 كان كبيرا

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الإقبال على الكليات الحربية بعد هزيمة 1967 كان كبيرا، عكس المتوقع في حالات الحرب التي يهرب فيها الشباب من الجيش، مشيرا إلى أن “جينات الشجاعة متوارثة في الشعب المصري”.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تقدم لدخول الكلية الحربية، وكان التخرج كل 6 أشهر، وبعد التخرج، انضم إلى الفرقة 16 مشاة، التي كان لها تاريخ عظيم في حرب أكتوبر.

مقاتل شرس

وأشار إلى أن الفريق عبد رب النبي حافظ، كان وقتها قائد الفرقة، ودربهم، ثم انتقلوا إلى اللواء 16 مظلات، تحت قيادة اللواء عبد القوي عزت محجوب، وكان شخصية قوية، ومقاتلا شرسا، ويخوض المعارك بنفسه.