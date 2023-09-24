اللواء محمد زكي الألفي: كبار القادة والضباط عبروا قناة السويس قبل الجنود يوم نصر أكتوبر

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، إن لحظة اقتحام قناة السويس يوم السادس من أكتوبر شهدت عبور كبار القادة واللواءات والضباط قبل الجنود، وكان الأمر "اتبعني" وليس "اهجم"، وهذه عظمة الجيش المصري، وتجسيد حقيقي لمعنى القيادة ومثل وقدوة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الساعة "س" أو ساعة الصفر كانت محسوبة بدقة، وتبدأ ساعة الصفر بمجرد أن أضع قدمي على الضفة الشرقية، وأحسب زمن صعود الساتر، والاقتحام، ورفع المعدات والمركبات، وفي تقديري لم يتجاوز ساعتين.

كل فرد في الجيش

وذكر أنه عبر في قارب "زودياك"، وكان كل فرد في الجيش يعرف موضعه في قاربه، وتدربنا عليها في أبو صوير والرياح البحيري، حتى المجند المسئول عن الإمساك بحبل القارب وتثبيته كان محددا بسبب الدقة والنظام، حتى التدريب كان واقعيا لدرجة أن بعض الجنود استشهدوا في التدريب، وكان أول شهيد في الفرقة 18 لحظة العبور هو الشهيد محيي الدين أحمد رجب.

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