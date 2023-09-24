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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوضع خارطة الانتخابات..تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك مع المرشحين

صدى البلد

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة مساء اليوم الأحد مع المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء التي ستقام على هامش الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل .

ووضعت اللجنة خلال الجلسة التي حضرها عدد كبير من المرشحين ومن ينوب عنهم خارطة المرحلة حتى موعد الانتخابات المُقبلة.

وجاءت أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الجلسة عقد ندوات انتخابية للمرشحين بالملعب الخماسي، بحيث يتم عقد 3 ندوات انتخابية فقط في اليوم الواحد، على أن يتم بثها عبر جميع شاشات النادي لأعضاء الجمعية العمومية.

ورفضت اللجنة الثلاثية فكرة وضع أي لافتات للمرشحين داخل مقر القلعة البيضاء، مع الاكتفاء فقط بتوزيع منشورات كدعاية انتخابية على أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور عماد البناني أن اللجنه تبذل قصارى جهدها من أجل راحة جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب في الفترة المقبلة.

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