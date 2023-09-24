قصدكم خالد لطيف؟.. هل يدعم مجلس مرتضى منصور فاروق جعفر بانتخابات الزمالك

نفى فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، والمرشح في انتخابات الزمالك على منصب الرئيس أن يكون مرشحا مدعوما من مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضى منصور، قائلاً: “ماحصلش خالص الكلام ده، والمجلس السابق في أول قرار له عندما تولى المسؤولية؛ استبعدني من النادي ومن موقعي”.



وأضاف خلال مداخلة عبر "برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" تذكروا أن أول قرار للمجلس السابق إني أكون خارج فريق الكرة، وألا أكون مسئولا قبل استلامهم للنادي، وبقالي سنتين ونصف لم أدخل النادي، ولست على خلاف معه، تلقيت القرار وخرجت".

وحول ما يثار عن استعانته بكوادر من المجلس السابق، وهو دليل يستخدمه البعض للتأكيد أنه مدعوم من مجلس مرتضى منصور، قال: “عشان خالد لطيف؟.. خالد لطيف ابن الكابتن محمد لطيف، وهو معلم الأجيال، وعلاقتي بيه ضمن إنه شخصية محترمة؛ ليس له علاقة كونه عضو في المجلس السابق، وهو كان عضو تحت السن، أصبح فوق السن، ولديه تاريخ كويس، حتى لو اختلف معه الكثير”.

وردا على احتمالية أن يكون خالد لطيف أمينا لصندوق النادي حال فوز جعفر بالانتخابات؛ قال: "وارد يكون معايا أمين صندوق، وأما اللواء علاء مقلد لا أعلم ظروفه، وهو من الشخصيات المحترمة، لكننا حتى الآن لم نتفق، ولم نجلس سويا، ولم نفتح هذا الموضوع".

وأشار إلى أن فكرة الاستعانة بالكوادر السابقة، ليس هدفا في حد ذاته، وأن هدفه هو ضخ دماء وأفكار جديدة عبر كوادر مختلفة والتي تحدث مناخا عاما جيدا".

واختتم تصريحاته: “ماحدش دعمني طول عمري إلا من خلال دعم الحكومة لي في صغري بأن أتغيب عن الامتحانات وقت المباريات، ولكن لم أتلق دعما بخلاف ذلك من أي أحد”.