عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصدكم خالد لطيف؟.. هل يدعم مجلس مرتضى منصور فاروق جعفر بانتخابات الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

نفى فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، والمرشح في انتخابات الزمالك على منصب الرئيس أن يكون مرشحا مدعوما من مجلس إدارة الزمالك السابق بقيادة مرتضى منصور، قائلاً: “ماحصلش خالص الكلام ده، والمجلس السابق في أول قرار له عندما تولى المسؤولية؛ استبعدني من النادي ومن موقعي”.

مفاجأة كبرى بشأن استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون العرب


وأضاف خلال مداخلة عبر "برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" تذكروا أن أول قرار للمجلس السابق إني أكون خارج فريق الكرة، وألا أكون مسئولا قبل استلامهم للنادي، وبقالي سنتين ونصف لم أدخل النادي، ولست على خلاف معه، تلقيت القرار وخرجت".

وحول ما يثار عن استعانته  بكوادر من المجلس السابق، وهو دليل يستخدمه البعض للتأكيد أنه مدعوم من مجلس مرتضى منصور، قال: “عشان خالد لطيف؟.. خالد لطيف ابن الكابتن محمد لطيف، وهو معلم الأجيال، وعلاقتي بيه ضمن إنه شخصية محترمة؛ ليس له علاقة كونه عضو في المجلس السابق، وهو كان عضو تحت السن، أصبح فوق السن، ولديه تاريخ كويس، حتى لو اختلف معه الكثير”.

وردا على احتمالية أن يكون خالد لطيف أمينا لصندوق النادي حال فوز جعفر بالانتخابات؛ قال: "وارد يكون معايا أمين صندوق، وأما اللواء علاء مقلد لا أعلم ظروفه، وهو من الشخصيات المحترمة، لكننا حتى الآن لم نتفق، ولم نجلس سويا، ولم نفتح هذا الموضوع".

وأشار إلى أن فكرة الاستعانة بالكوادر السابقة، ليس هدفا في حد ذاته، وأن هدفه هو ضخ دماء وأفكار  جديدة عبر كوادر مختلفة والتي تحدث مناخا عاما جيدا".

واختتم تصريحاته: “ماحدش دعمني طول عمري إلا من خلال دعم الحكومة لي في صغري بأن أتغيب عن الامتحانات وقت المباريات، ولكن لم أتلق دعما بخلاف ذلك من أي أحد”.

الزمالك فاروق جعفر مرتضى منصو الإعلامية لميس الحديدي خالد لطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: لم أتأخر في الإعلان عن قائمتي ومنتظر انتهاء الطعون

ديربي مدريد.. أتليتكو يكتسح الريال بثلاثية في الدوري الإسباني

الحديد والصلب: مستمرون في التصفية.. ولا صحة لنقل "الأفران والمعدات" لشركات تابعة

اللواء محمد زكي الألفي: لم أفكر في شيء لحظة العبور سوى الانتصار وأسر العدو

برلمانية: إقامة مهرجان شهري لـ الفيب بمدينة نصر أمر غير قانوني

أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ