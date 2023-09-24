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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة كبرى بشأن استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون العرب

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، سبب غياب كل من عمر جابر وحمزة المثلوثي ونبيل دونجا، عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري المصري.

وتابع هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو المدير الفني، قرر خروج الثلاثي من قائمة المباراة، من أجل الحفاظ قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.

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