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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح

صدى البلد

انتحال صفة.. " يتعرض الكثير من المواطنين الي عملية النصب والاحتيال، من خلال الايقاع بهم وايهامهم من قبل بعض الاشخاص انهم مسؤولين في جهات حكومية،وقدرتهم على تخليص مصالحهم نظير مبالغ مالية ".

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يرصد صدى البلد في السطور التالية، هقوبة انتحال صفة مسؤول والاحتيال على المواطنين حيث يقول، الدكتور، احمد عبد القادر، أستاذ القانون الجنائي، في جامعة القاهرة،والمحامي الجنائي، أن عقوبة جريمة إنتحال صفة مسؤول حكومي هي الحبس مدة ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات.

 

انتحال صفة مسؤول حكومي


واوضح، عبد القادر، أن المادة (100) تنص على أنه : كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ) وسكوت المشرع عن مدة الحبس هنا يعنى أن العقوبه هى الحبس الجديه أى أنه لا يقل عن أربعة وعشرون ساعة ولا يزيد على ثلاث سنوات.

 

وكانت، أمرت، جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي مزيف في القاهرة.


انتحال صفة مسؤول حكومي


وكان، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط فنى تكييف لانتحاله صفة مسؤول حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى تكييف مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لإنتحاله صفة مسؤول حكومي، بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى" وعثر بداخل مسكنه على أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى .


واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة مسؤول حكومي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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