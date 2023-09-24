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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء محمد زكي الألفي: كل مقاتل عبر قناة السويس كان جاهزا للقتال

صدى البلد

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، أن كل فرد عبر قناة السويس كان يحمل سلاحه وذخيرته وتعيينه من الطعام والشراب وأجزاء من مدافع مضادة للدبابات، ما يعني ان الفرد جاهز للقتال بمجرد العبور، ورغم أن الأرض خلف الساتر الترابي كانت عبارة عن رمال ومياه لكن المقاتلين عبروا، وفي مساء السادس من أكتوبر كان قد عبر نحو 120 ألف مقاتل، وهذا سبب تشتيتا كبيرا للعدو.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد فتح ثغرات الساتر الترابي، بدأ الجنود في إنشاء رؤوس الكباري، تمهيدا لعبور المدرعات، وعبرت المدرعات في دقة وتأمين عالي جدا.

صباح يوم 7

وذكر أنه في صباح يوم 7 بدأ العدو في إرسال دبابات فردية لاستطلاع تمركز قواتنا في سيناء، ومع تبادل إطلاق النار كان لا بد من إصابة الدبابات إصابة مباشرة حتى لا يحدد مواقعنا، ونجح كمين الدبابات المصري الذي نصبه النقيب محمد زكي، وكان من الإسكندرية، وهذا الاشتباك رفع من معنويات الجنود بشكل كبير.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1370569917175801&id=100077613277729&mibextid=Nif5oz

أحد أبطال حرب أكتوبر إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز الطعام والشراب اللواء محمد زكى الألفى المدرعات حرب اكتوبر قناة السويس

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