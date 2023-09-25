اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

نشر الدكتور جمعة الطرلي أخصائي أمراض الأطفال على صفحته الشخصية بالفيسبوك، منشور جديد عن أهم النصائح مع بداية العام الدراسي :

1- التغذية الصحية التي ترفع المناعة مثل الحمضيات و الفلفل الاخضر الحلو الغنية بفيتامين سي vitamin C و كذلك السبانخ و الجزر و الفلفل الاحمر الحلو الغنية بفيتامين اي vitamin A.

2- الابتعاد عن التغذية غير الصحية و من اهمها التشبس او الجلاتين و المشروبات الغازية .

3- تعليم الاطفال طرق الوقاية من الامراض و استخدام المنديل عند العطاس وغسل اليدين جيدا

4- النظافة الشخصية و قَص الاظافر و حلاقة الشعر عند الاولاد و ربطه عند البنات والعناية بالاسنان و نظافتها .

5- النوم الكافي

6- ممارسة الرياضة لها دور مهم في رفع مناعة الاطفال .

7- التاكد من استكمال اللقاحات و كذلك اخذ لقاح الانفلونزا ان كان متوفرا .

8- اعطاء بعض الفيتامينات التي تساعد في رفع المناعة و خصوصا فيتامينات A , C , D و الزنك .

9- علاج حالات الحساسية و خصوصا حساسية القصبات التنفسية و حساسية الانف باستخدام العلاجات الوقائية .

10- الطفل المريض مكانه في البيت لاخذ الراحة الى حين الشفاء بدل الدوام و الاختلاط و نقل العدوى لبقية الاطفال.