18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 9 نوفمبر المُقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة حفلات ليلة عمر الغنائي.

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ من 18 ألف جنيه للفئة الأولى أما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 15 ألف جنيه.



فيما تصل الفئة الثالثة إلى 12 ألف جنيه، كما طرحت الشركة الفئة الرابعة بسعر 9 الاف جنيه، والفئة الخامسة 7 الاف جنيه فيما وصلت سعر الفئة السادسة إلى 6 الاف جنيه بينما وصلت سعر الفئة السابعة إلى 5 الاف جنيه أما الفئة الأخيرة فتصل سعرها إلى 4 الاف جنيه .





حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية

من جهة أخرى، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية. وبدأ الشركة المنظمة الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي الرسمي له، عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

الاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب

كشف الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص لاستيلائه على صفحاتها.

وقال الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المطربة شيرين عبدالوهاب كان عندها مدير أعمال في فترة من الفترات، وبحكم أنه لديه كل الصلاحيات تعاقد على استغلال مصنفاتها كلها مع شركة هو شريك فيها".

وأضاف: "بناء على هذا كان يستأثر بعائدات الأغاني الخاصة بالمطربة وورطها في دعوى قضائية ضد شركة روتانا"، مشيرا: "مدير أعمالها المذكور هو الذي يستأثر وحده بعائدات استغلالها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن وقدمنا بلاغ للنائب العام ويتم التحقيق حاليا".