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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين صبري تسبح على ظهرها.. وعمرو أديب: أنا بعرف أعمل كده بردو

ياسمين صبري
ياسمين صبري

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، أنها تمارس الرياضة منذ صغرها، وعمرها كان أربعة سنوات ، وبدأت بممارسة السباحة بسبب جدتها، ومنذ سن الأربعة سنوات حتى 18 عاما كانت تسبح بشكل احترافي وتشارك في بطولات وكان تستطيع السباحة على ظهرها.

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وعلق الإعلامي عمرو أديب ‏خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، على صور الفنانة ياسمين صبري وهي تسبح على ظهرها قائلا: “أنا بعرف أعمل كدة بردو عادي يعني”.

 

‏وأضافت ياسمين صبري أنها استمرت في ممارسة الرياضة بعد سن الـ 18 عاما لأنها لا تستطيع التوقف عن ممارسة الرياضة، قائلة: “لو توقفت عن ممارسة الرياضة جسمي يوجعني”.

ياسمين صبري السباحة برنامج الحكاية عمرو أديب الفنانة ياسمين صبري

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