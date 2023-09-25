ياسمين صبري تسبح على ظهرها.. وعمرو أديب: أنا بعرف أعمل كده بردو

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، أنها تمارس الرياضة منذ صغرها، وعمرها كان أربعة سنوات ، وبدأت بممارسة السباحة بسبب جدتها، ومنذ سن الأربعة سنوات حتى 18 عاما كانت تسبح بشكل احترافي وتشارك في بطولات وكان تستطيع السباحة على ظهرها.

وعلق الإعلامي عمرو أديب ‏خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، على صور الفنانة ياسمين صبري وهي تسبح على ظهرها قائلا: “أنا بعرف أعمل كدة بردو عادي يعني”.

‏وأضافت ياسمين صبري أنها استمرت في ممارسة الرياضة بعد سن الـ 18 عاما لأنها لا تستطيع التوقف عن ممارسة الرياضة، قائلة: “لو توقفت عن ممارسة الرياضة جسمي يوجعني”.