ضبط مخبزين ومئات السلع منتهية الصلاحية بحملات مكبرة وسط الإسكندرية

قادت عزة سعد رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية وتحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي وبمشاركة كلا من شرطة المرافق والتفتيش الصيدلي لهيئة الدواء وشركة الصرف الصحي ومديريات الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين وحماية المستهلك وجميع الإدارات المعنية بالحي.

جابت الحملة شارع مصطفى إسماعيل، وشارع فؤاد وشارع سوتر، وشارع شامبليون، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٠ كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر و ١٣٩٦ من السلع المتنوعة منها منتهي الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة لفواتير و ٣٨٥ حالة من الإشغالات المتنوعة وتحرير ٢٩ محضرل و٩ إنذارات وتحصيل ٢٨ الف جنيه غرامة فورية.

تم المرور على ٤ من الصيدليات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات من مسئولي التفتيش الصيدلي التابع لهيئة بالدواء، وضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، وجارى استكمال الأعمال لضبط الأسواق بالشارع السكندري.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على المنشآت العامة والتصدي للمخالفات وضبط الأسواق بالشارع السكندري.