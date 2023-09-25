عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تحصد المركز الثالث في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصدت منطقة الإسكندرية الأزهرية المركز الثالث بالدورة الثالثة لمسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث حصل فريق الضمائر من معهد «النصر الابتدائي» على المركز الثالث في مسابقة الفريق الذهبي (الفئة موصول) أقل من 12 سنة.

ضبط مخبزين ومئات السلع منتهية الصلاحية بحملات مكبرة وسط الإسكندرية

انعدمت الرحمة.. التفاصيل الكاملة لإنهاء ابن حياة والديه في الإسكندرية

وشهدت مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة» مشاركة متميزة من طلاب معاهد المنطقة، وكذلك المعلمين وأولياء الأمور، وذلك تحت إشراف الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي والمشرف العام للمسابقة، والأستاذ إبراهيم علي منسق المنطقة للمسابقة، والأستاذة شيماء حافظ منسق إدارة وسط للمسابقة ومنسق المعهد الفائز.

وتهدف مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة لهذا العام في دورتها الثالثة، والتي بدأت في الثامن من مايو وحتى الخامس عشر من مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"؛ تهدف إلى ربط اللغة العربية بوسائل التكنولوجيا الحديثة المتاحة.

الاسكندرية المنطقه الازهريه الأسبوع العربي للبرمجة التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديث الثقافة والعلوم العربية للتربية والثقافة والعلوم الشيخ خميس محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

نفحات الليل معجزات وعجائب لمن أدركها .. اغتنموها

ترشيحاتنا

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

علامات حب الله للعبد.. 6 أمور تجعلك ممن يحبهم ويحبونه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ