منطقة الإسكندرية الأزهرية تحصد المركز الثالث في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

حصدت منطقة الإسكندرية الأزهرية المركز الثالث بالدورة الثالثة لمسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث حصل فريق الضمائر من معهد «النصر الابتدائي» على المركز الثالث في مسابقة الفريق الذهبي (الفئة موصول) أقل من 12 سنة.

وشهدت مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة» مشاركة متميزة من طلاب معاهد المنطقة، وكذلك المعلمين وأولياء الأمور، وذلك تحت إشراف الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي والمشرف العام للمسابقة، والأستاذ إبراهيم علي منسق المنطقة للمسابقة، والأستاذة شيماء حافظ منسق إدارة وسط للمسابقة ومنسق المعهد الفائز.

وتهدف مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة لهذا العام في دورتها الثالثة، والتي بدأت في الثامن من مايو وحتى الخامس عشر من مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"؛ تهدف إلى ربط اللغة العربية بوسائل التكنولوجيا الحديثة المتاحة.