حسين الشحات يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد لقاء سانت جورج| شاهد

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة من مباراة أمس أمام سانت جورج، في دوري أبطال افريقيا.
ووجه رسالة للاعب إمام عاشور، بعد احتفالهم معاً عقب تسجيل هدف، وكتب: “خناقة” ليرد أمام عاشور: “قلتلك بلاش بس نينجا”.
وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.