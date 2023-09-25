حسين الشحات يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد لقاء سانت جورج| شاهد

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة من مباراة أمس أمام سانت جورج، في دوري أبطال افريقيا.

ووجه رسالة للاعب إمام عاشور، بعد احتفالهم معاً عقب تسجيل هدف، وكتب: “خناقة” ليرد أمام عاشور: “قلتلك بلاش بس نينجا”.

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.