وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هَنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الأوقاف، وأئمتها، والعاملون بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، التي سطرت فيها القوات المسلحة ملحمةً عظيمةً، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري.



وأكد وزير الأوقاف - في بيان أمس الأحد - "أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء القوات المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر".. موجهًا التحية لجيل أكتوبر العظيم، والقوات المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.