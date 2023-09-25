ميريهان حسين تخطف الأنظار بأحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صورا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميريهان بفستان ضيق يبرز جمالها وشقيقتها، ومليء بالورود، مع تسريحة شعر مميزة.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.