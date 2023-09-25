عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تخطف الأنظار بأحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صورا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت ميريهان بفستان ضيق يبرز جمالها وشقيقتها، ومليء بالورود، مع تسريحة شعر مميزة.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

اعمال ميريهان حسين الفنانة ميريهان حسين مسلسل “مشوار الونش” موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ترشيحاتنا

تصريحات خطيرة من هيلاري كلينتون بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

بـ 20 محافظة.. الري تشارك بمشروعات عملاقة في مبادرة حياة كريمة

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

ذكرى وفاة خالد صالح.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لسلطان الغرام بمركز مجدي يعقوب

زلزال عنيف يضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الانظار بجمالها

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ